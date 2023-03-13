Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 марта

За прошедшие сутки в Москве выпало рекордное количество осадков, а к вечеру дороги сковала толстая корка льда. Так, около 40% месячной нормы осадков выпало в городе.

Кроме того, в этот день фиксировалось низкое атмосферное давление до 723,5 миллиметра ртутного столба. Оно наблюдается раз в 35 лет.

Как Москва справлялась с последствиями непогоды? И повлияла ли она на жизнь москвичей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.