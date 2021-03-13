Adidas Russia спровоцировал острую дискуссию о бодипозитиве и негативе. Бренд запостил фото модели плюс-сайз в своем Instagram, чем вызывал нашествие хейтеров.

Фотография с моделью Кариной Чистяковой была опубликована в рамках проекта "Это наше движение", к которому также присоединились многие знаменитости. Этой рекламной кампанией Adidas Russia показывает, что женщины могут заниматься спортом независимо от типа фигуры.

Сама бодипозитивная модель Карина Чистякова ответила на нападки в своем аккаунте и попросила не блокировать недовольных.

"Пусть этот парад маленьких хейтеров выведет публикацию куда-нибудь в топы и больше людей увидят насколько бодипозитивность нужна", – написала девушка.

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