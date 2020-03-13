В Москве из-за ураганного ветра бетонные блоки упали на такси

В Москве бушует ураганный ветер. Есть информация, что на востоке столицы на машину, за рулем которой находился мужчина, упало дерево. Водитель потерял сознание. Также упали несколько деревьев на Измайловском бульваре.

Ветер дует с такой силой, что не выдержали даже бетонные блоки. Они упали на такси. По предварительной информации, обошлось без жертв. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.