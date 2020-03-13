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Новости

13 марта 2020, 10:30

Общество

Мощная песчаная буря накрыла аэропорт Иордании

Мощная песчаная буря накрыла аэропорт Иордании

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В Калининградской области ураган повалил деревья и столбы

Мощная песчаная буря накрыла аэропорт Иордании. На кадрах видно, как песок поглощает стоящие на территории самолеты. Стихия прошлась и по другим частям страны.

Так, в древнем городе в Петре, который считается новым чудом света, повалило деревья. Туда временно перестали пускать туристов. В нескольких городах позакрывали школы и просили местных жителей не выходить без надобности на улицы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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