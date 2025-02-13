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13 февраля, 14:30

Транспорт

В Москве подешевели поездки на такси на фоне теплой погоды

В Москве подешевели поездки на такси на фоне теплой погоды

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Аномально теплая погода и уменьшение заторов на дорогах сделали услуги такси доступнее. Водители выполняют больше заказов за меньшее время, что снижает стоимость поездок.

По словам пассажиров, цены заметно снизились: если раньше поездка могла стоить 400–500 рублей, то сейчас – около 200. В сервисах такси также отмечают, что баланс спроса и предложения стабилизировался, что уменьшает вероятность срабатывания повышающих коэффициентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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