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13 февраля, 07:45

Общество

Москвичи могут получить более 5 млн руб за первый год службы на СВО

Москвичи могут получить более 5 млн руб за первый год службы на СВО

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Москвичи могут получить более 5 миллионов рублей за первый год службы на СВО. В эту сумму входит единовременная выплата от правительства столицы в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные выплаты по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Подать заявление можно через портал mos.ru или обратиться в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Для оформления контракта понадобятся паспорт и военный билет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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