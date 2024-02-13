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13 февраля, 16:45

Общество

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 15 февраля

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 15 февраля

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Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 15 февраля. После ледяных дождей замерзшая вода покрыла улицы, машины и деревья коркой. Такие последствия непогоды сохранятся еще несколько дней.

Столичные коммунальщики продолжают вести антигололедную обработку. Москвичей просят быть осторожнее на улице и готовиться к холодам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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