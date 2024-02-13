Услуга "Парень на 14 февраля" появилась на сайтах объявлений

В преддверии Дня святого Валентина на онлайн-площадках с частными объявлениями появились предложения с услугой "Парень на 14 февраля". Она предназначена для девушек, которым нужно произвести впечатление на окружающих, и тех, кто не хочет проводить романтичный праздник в одиночестве.

Расценки начинаются от 400 рублей. Например, получасовое свидание и три селфи для соцсетей обойдутся в тысячу рублей. За столько же можно найти пару для просмотра фильма в кинотеатре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.