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13 февраля, 13:45

Общество

Услуга "Парень на 14 февраля" появилась на сайтах объявлений

Услуга "Парень на 14 февраля" появилась на сайтах объявлений

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В преддверии Дня святого Валентина на онлайн-площадках с частными объявлениями появились предложения с услугой "Парень на 14 февраля". Она предназначена для девушек, которым нужно произвести впечатление на окружающих, и тех, кто не хочет проводить романтичный праздник в одиночестве.

Расценки начинаются от 400 рублей. Например, получасовое свидание и три селфи для соцсетей обойдутся в тысячу рублей. За столько же можно найти пару для просмотра фильма в кинотеатре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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