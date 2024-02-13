Комплекс "Техноград" на ВДНХ запускает новый онлайн-курс

Комплекс "Техноград" на ВДНХ запускает онлайн-курс "Эффективные переговоры для жизни и бизнеса". Его слушатели узнают, как наладить контакт с собеседником во время переговоров, научатся убедительно излагать мысли и отстаивать свою позицию. Курс предназначен для тех, кто работает в сфере продаж и ведет переговоры с деловыми партнерами.

Обучение бесплатное, а первое занятие состоится уже 15 февраля. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте technograd.moscow. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.