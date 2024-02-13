Новости часа: ледяной дождь в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Аэропорты московского региона работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

Движение в районе пересечения улиц Правды и 5-я Ямского Поля ограничено до 26 апреля. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.