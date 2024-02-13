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Новости

Новости

13 февраля, 00:00

Общество

Новости часа: ледяной дождь в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Новости часа: ледяной дождь в Москве может продлиться до середины 13 февраля

"Мослекторий": Георгий Макеев – о легендах и тайнах Патриарших прудов

Новости часа: непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

В комплексе горхозяйства Москвы предупредили водителей и пешеходов о ледяном дожде

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий пройдет в Москве с 17 по 19 февраля

Ледяной дождь и гололедица сохранятся до вечера 12 февраля

Всепогодные камеры показали обстановку днем 12 февраля в столице

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 13 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

Аэропорты московского региона работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

Движение в районе пересечения улиц Правды и 5-я Ямского Поля ограничено до 26 апреля. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

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