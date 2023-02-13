В Москве снова задержали американку, которая выгуливала теленка по Красной площади

В Москве снова задержали гражданку США, которая ранее получила наказание за выгул теленка по Красной площади. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Троицкий районный суд.

Алисия Дэй вышла из спецприемника, где провела 13 дней за сопротивление полиции. Однако на данный момент девушку снова доставили в суд, причины задержания неизвестны. По словам знакомых Дэй, ее могут депортировать.

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