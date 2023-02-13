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17:30

Общество

Новости часа: ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2022 году увеличилась до 72,6 года

Новости часа: ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2022 году увеличилась до 72,6 года

Климатологи предупредили о понижении атмосферного давления в столице 14 февраля

Мужчина разбил двери турникета в столичном метро

Температура опустится до -5 градусов в столице в ночь на 14 февраля

"Цифра дня": 4 000

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 14 февраля

Новости часа: желтый уровень опасности действует в столичном регионе до вечера 14 февраля

Сильный ветер ожидается в столице вечером 13 февраля

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в России выросла на 30,5% за неделю

Температура воздуха в столице может достичь 1 градуса тепла вечером 13 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась до 72,6 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Движение перекрыто на Новосходненском шоссе из-за ДТП с несколькими автомобилями. О перекрытии дороги и аварии сообщил столичный Дептранс.

ЦБ РФ выпускает монету к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом рассказали в ТАСС.

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