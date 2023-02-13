Новости часа: ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2022 году увеличилась до 72,6 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась до 72,6 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Движение перекрыто на Новосходненском шоссе из-за ДТП с несколькими автомобилями. О перекрытии дороги и аварии сообщил столичный Дептранс.

ЦБ РФ выпускает монету к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Об этом рассказали в ТАСС.