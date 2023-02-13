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17:30

Общество

Климатологи предупредили о понижении атмосферного давления в столице 14 февраля

Климатологи предупредили о понижении атмосферного давления в столице 14 февраля

Мужчина разбил двери турникета в столичном метро

Температура опустится до -5 градусов в столице в ночь на 14 февраля

"Цифра дня": 4 000

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 14 февраля

Новости часа: желтый уровень опасности действует в столичном регионе до вечера 14 февраля

Сильный ветер ожидается в столице вечером 13 февраля

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в России выросла на 30,5% за неделю

Температура воздуха в столице может достичь 1 градуса тепла вечером 13 февраля

"Актуальный репортаж": москвичи пожаловались на недобросовестного строителя

В Москве сохраняется желтый уровень погодной опасности 13 февраля. Накануне в столице выпало 20% месячной нормы осадков – снег шел в течение двух дней.

Климатологи предупредили о понижении атмосферного давления в столице. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Также синоптики сообщили, что температура в городе опустится до -5 градусов в ночь на 14 февраля. Подробнее о том, какая предстоит погода и как город восстанавливается после снежных выходных, – в эфире телеканала Москва 24.

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