Климатологи предупредили о понижении атмосферного давления в столице 14 февраля

В Москве сохраняется желтый уровень погодной опасности 13 февраля. Накануне в столице выпало 20% месячной нормы осадков – снег шел в течение двух дней.

Климатологи предупредили о понижении атмосферного давления в столице. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Также синоптики сообщили, что температура в городе опустится до -5 градусов в ночь на 14 февраля. Подробнее о том, какая предстоит погода и как город восстанавливается после снежных выходных, – в эфире телеканала Москва 24.