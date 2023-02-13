Новости часа: желтый уровень опасности действует в столичном регионе до вечера 14 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за гололедицы действует в Московском регионе до вечера 14 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В Свиблове открыта новая детско-взрослая поликлиника. Об этом заявил Сергей Собянин.

Доля льготных программ в выдаче ипотеки на строительство частных домов достигла в России 80%. Это данные госкомпании ДОМ.РФ.