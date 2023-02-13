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Общество

Новости часа: желтый уровень опасности действует в столичном регионе до вечера 14 февраля

Новости часа: желтый уровень опасности действует в столичном регионе до вечера 14 февраля

Сильный ветер ожидается в столице вечером 13 февраля

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в России выросла на 30,5% за неделю

Температура воздуха в столице может достичь 1 градуса тепла вечером 13 февраля

"Актуальный репортаж": москвичи пожаловались на недобросовестного строителя

Новости часа: число погибших при землетрясении в Турции выросло до 31 643 человек

"Атмосфера": 1 градус мороза ожидается в столице вечером 13 февраля

Заболеваемость выросла в РФ на 30,5% – оперштаб

"Доктор 24": чернослив

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за гололедицы действует в Московском регионе до вечера 14 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В Свиблове открыта новая детско-взрослая поликлиника. Об этом заявил Сергей Собянин.

Доля льготных программ в выдаче ипотеки на строительство частных домов достигла в России 80%. Это данные госкомпании ДОМ.РФ.

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