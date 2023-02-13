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13:30

Общество

Температура воздуха в столице может достичь 1 градуса тепла вечером 13 февраля

Температура воздуха в столице может достичь 1 градуса тепла вечером 13 февраля

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В Москве сохраняется желтый уровень погодной опасности 13 февраля. Накануне в столице выпало 20% месячной нормы осадков, а снег шел даже ночью. К вечеру температура может достигнуть 1 градуса тепла.

Северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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