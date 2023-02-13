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Общество

В Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет

В Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет

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Депутаты Госдумы предложили обезличить пачки сигарет. Такая практика уже есть в некоторых странах.

По задумке пачки должны быть одинакового зеленого цвета без логотипа, а название производителя хотят писать утвержденным шрифтом и размером. Инициаторы считают, что такая мера позволит ограничить рекламу табака и снизить привлекательность сигарет.

Ранее депутаты обсуждали запрет вейпов. Парламентарии считают, что к проблеме потребления никотина нужно подходить комплексно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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