В Госдуме обсуждают введение обезличенных пачек сигарет

Депутаты Госдумы предложили обезличить пачки сигарет. Такая практика уже есть в некоторых странах.

По задумке пачки должны быть одинакового зеленого цвета без логотипа, а название производителя хотят писать утвержденным шрифтом и размером. Инициаторы считают, что такая мера позволит ограничить рекламу табака и снизить привлекательность сигарет.

Ранее депутаты обсуждали запрет вейпов. Парламентарии считают, что к проблеме потребления никотина нужно подходить комплексно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.