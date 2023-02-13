В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

В России активизируется COVID-19. Об этом заявил Роспотребнадзор. При этом в стране преобладают подвиды штамма коронавируса "Омикрон".

Их возвращение и распространение связано с тем, что у переболевших год назад в данный момент снижается иммунитет. Однако заболевание протекает в легкой форме.

Роспотребнадзор предписал усилить меры профилактики, однако вводить ограничения не планирует. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.