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Общество

В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

В Роспотребнадзоре заявили об активизации коронавируса в РФ

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В России активизируется COVID-19. Об этом заявил Роспотребнадзор. При этом в стране преобладают подвиды штамма коронавируса "Омикрон".

Их возвращение и распространение связано с тем, что у переболевших год назад в данный момент снижается иммунитет. Однако заболевание протекает в легкой форме.

Роспотребнадзор предписал усилить меры профилактики, однако вводить ограничения не планирует. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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