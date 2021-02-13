Снег вывозят с улиц столицы

Очередь из грузовиков стоит к снегоплавильным пунктам. Там настоящий ажиотаж.

Машины полностью загружены. За прошедшие сутки с дорог уже убрали больше миллиона кубометров снега.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.