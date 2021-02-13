В столице некоторые машины замело по крышу

В Хорошёвском районе некоторые автовладельцы, видимо, доберутся до машин только к весне.

Кадры сняли на улице Полины Осипенко. Модель разобрать невозможно, замело почти по крышу.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.