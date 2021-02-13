В Москве выявили 1 963 новых случая коронавируса за сутки

В Москве выявили 1 963 новых случая коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу. Выздоровели за день 2 680 человек.

Как меняется ситуация в городе? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

