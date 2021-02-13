Автоподставщики придумали новую схему, как отобрать деньги у водителей. Предлагают экстренную помощь на дороге, естественно, за большую сумму. Впрочем, никуда не пропали и проверенные схемы обмана на трассе.

Как работают автоподставщики, и что делать, если именно вас они выбрали себе в жертвы – в сюжете телеканала Москва 24.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

