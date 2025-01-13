Москвич вышел на рыбалку на тонкий лед в районе станции метро "Волжская"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Недалеко от станции метро "Волжская" москвичи сняли на видео мужчину, который устроил рыбалку прямо на водоеме. Рыбак решился выйти на лед, несмотря на относительно теплую погоду.

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