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13 января, 17:30

Общество

Москвич вышел на рыбалку на тонкий лед в районе станции метро "Волжская"

Москвич вышел на рыбалку на тонкий лед в районе станции метро "Волжская"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Недалеко от станции метро "Волжская" москвичи сняли на видео мужчину, который устроил рыбалку прямо на водоеме. Рыбак решился выйти на лед, несмотря на относительно теплую погоду.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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