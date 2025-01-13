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Новости

13 января, 11:30

Общество

Новости регионов: в Нижегородской области предупреждают о ледяном дожде

Новости регионов: в Нижегородской области предупреждают о ледяном дожде

В Китае зафиксировали вспышку нового штамма оспы обезьян

В Москве ожидается легкий минус и гололедица 13 января

В Москве построят новый дом по программе реновации в Новогиреево

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 января

В новогодние праздники в Москве поженились 150 пар

В России поддержали законопроект о защите многодетных родителей от увольнения

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 80% 13 января

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 754 мм ртутного столба 13 января

Москвичи смогут увидеть первое полнолуние этого года в ночь на 14 января

В Нижегородской области МЧС предупреждает о ледяном дожде, мокром снеге и ухудшении видимости до 500 метров. На дорогах снежный накат и сильная гололедица, водителей призывают быть осторожными.

В Хабаровском крае поймали амурского тигра, который приходил в один из поселков, охотился на собак и пугал жителей. Специалисты осмотрели хищника и не обнаружили у него травм.

В Бурятии готовятся встретить Новый год по Лунному календарю. Праздник Белого месяца выпадает на субботу, 1 марта, выходным днем также будет понедельник, 3 марта, чтобы жители могли продлить торжество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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