Новости регионов: в Нижегородской области предупреждают о ледяном дожде

В Нижегородской области МЧС предупреждает о ледяном дожде, мокром снеге и ухудшении видимости до 500 метров. На дорогах снежный накат и сильная гололедица, водителей призывают быть осторожными.

В Хабаровском крае поймали амурского тигра, который приходил в один из поселков, охотился на собак и пугал жителей. Специалисты осмотрели хищника и не обнаружили у него травм.

В Бурятии готовятся встретить Новый год по Лунному календарю. Праздник Белого месяца выпадает на субботу, 1 марта, выходным днем также будет понедельник, 3 марта, чтобы жители могли продлить торжество.

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