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13 января, 11:30

Общество

В Китае зафиксировали вспышку нового штамма оспы обезьян

В Китае зафиксировали вспышку нового штамма оспы обезьян

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В Китае зафиксирована вспышка нового штамма оспы обезьян. Первым заболевшим стал турист, побывавший ранее в Республике Конго. Он заразил еще четверых человек, все они находятся под наблюдением врачей. Власти страны уже запустили меры профилактики и контроля в нескольких регионах, включая Пекин и Тяньцзинь.

Оспа обезьян передается через контакт с больным человеком или зараженными предметами, такими как постельное белье и посуда. Симптомы включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и сыпь. В большинстве случаев болезнь протекает легко и проходит за две-три недели, однако в Африке летальность составляет от 1 до 4%.

В Роспотребнадзоре заявили, что риски распространения нового штамма в России отсутствуют, и вспышка не представляет угрозы для нашей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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