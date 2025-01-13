Москвичи смогут увидеть первое полнолуние этого года в ночь на 14 января

Предстоящей ночью, с 13 на 14 января, жители Москвы смогут наблюдать Волчью Луну – первое полнолуние этого года. Максимальной яркости лунный диск достигнет около половины второго ночи, но выглядеть полным он будет еще в течение суток.

Астрономы отмечают, что в январе на ночном небе можно увидеть и другие необычные явления. Например, накануне Луна была видна в созвездии Возничего. После 15 января Луна начнет убывать, а ее размер и яркость будут постепенно уменьшаться.

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