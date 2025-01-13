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13 января, 06:15

Общество

Москвичи высказались о невозвратных тарифах на бронирование отелей

Москвичи высказались о невозвратных тарифах на бронирование отелей

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Москвичи рассказали, как относятся к идее введения невозвратных тарифов в отелях

У москвичей спросили, как они относятся к введению невозвратных тарифов на бронирование отелей. Мнения оказались разными.

Некоторые считают, что такой тариф – это нормальная практика, если он дешевле и изначально согласован. Другие указывают на неудобство для клиентов, ведь непредвиденные ситуации могут помешать поездке.

Часть опрошенных предпочитает отели из-за комфорта, а другие выбирают аренду квартир, где можно готовить и стирать. Но большинство сошлись в одном – инициатива требует доработки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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