Москвичи высказались о невозвратных тарифах на бронирование отелей

У москвичей спросили, как они относятся к введению невозвратных тарифов на бронирование отелей. Мнения оказались разными.

Некоторые считают, что такой тариф – это нормальная практика, если он дешевле и изначально согласован. Другие указывают на неудобство для клиентов, ведь непредвиденные ситуации могут помешать поездке.

Часть опрошенных предпочитает отели из-за комфорта, а другие выбирают аренду квартир, где можно готовить и стирать. Но большинство сошлись в одном – инициатива требует доработки.

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