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13 января, 07:45

Общество

249 детей родились в Москве за сутки

249 детей родились в Москве за сутки

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Кто тут у нас?" рассказывает, сколько малышей появилось на свет в столице за прошедшие сутки.

По данным департамента здравоохранения, 12 января родились 249 детей. Среди малышей – 128 мальчиков и 121 девочка.

В родильном доме имени Иноземцева поделились необычной историей: в новогоднюю ночь одна из мам родила двойню, при этом первый ребенок появился на свет в одном году, а второй – в следующем, с разницей всего 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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