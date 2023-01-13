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13 января, 21:15

Общество

Минтруд РФ проиндексирует с 1 февраля 40 пособий

Минтруд РФ проиндексирует с 1 февраля 40 пособий

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Минтруд планирует с 1 февраля проиндексировать 40 выплат, пособий и компенсаций почти на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Проект постановления уже представили на общественное обсуждение.

Изменения коснутся единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной выплаты ветеранам и других мер социальной поддержки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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