Минтруд РФ проиндексирует с 1 февраля 40 пособий

Минтруд планирует с 1 февраля проиндексировать 40 выплат, пособий и компенсаций почти на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Проект постановления уже представили на общественное обсуждение.

Изменения коснутся единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной выплаты ветеранам и других мер социальной поддержки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.