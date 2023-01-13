Фуры с гуманитарной помощью отправились из Москвы в новые регионы РФ

Московские волонтеры вновь везут гуманитарную помощь в Донбасс. Несколько фур со всем необходимым отправились в новые регионы 13 января.

Любой горожанин может внести свой вклад в работу центров сбора гуманитарной помощи. Во всех округах Москвы работают 14 точек. Туда можно приносить продукты питания с длительным сроком хранения, воду, одноразовую посуду, средства гигиены, канцелярские товары, игрушки, средства связи и многое другое.

Кроме того, москвичи старше 14 лет могут стать волонтерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.