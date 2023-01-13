Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Общество

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 15 января

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 15 января

"Время новых": чай Nadin

"Доктор 24": самые полезные продукты в мире

Эпидемиологи приступили к разработке вакцины от "Кракена"

"Атмосфера": 5 градусов мороза ожидается в столице вечером 13 января

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от новых штаммов COVID-19

Новости часа: аэропорт Шереметьево принял 17 самолетов из Петербурга из-за непогоды

Мужчина занялся фитнесом у мусорных баков в Балашихе

"Актуальный репортаж": пара разделила замороженные эмбрионы в суде в Петербурге

Около 30 тыс жителей остались без тепла в Электростали

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до утра воскресенья, 15 января. О продлении сообщили в Гидрометцентре.

Движение восстановили после аварии на 29-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом рассказал Дептранс.

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области выросло до 13. О последствиях аварии сообщили в региональном Минздраве.

Читайте также
обществопогодапроисшествияДТПрегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика