Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 15 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до утра воскресенья, 15 января. О продлении сообщили в Гидрометцентре.

Движение восстановили после аварии на 29-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом рассказал Дептранс.

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области выросло до 13. О последствиях аварии сообщили в региональном Минздраве.