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Общество

Эпидемиологи приступили к разработке вакцины от "Кракена"

Эпидемиологи приступили к разработке вакцины от "Кракена"

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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что разрабатывают вакцину от новых штаммов коронавируса, в том числе от "Кракена", который считается самым заразным вариантом за историю пандемии. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Известно, что в России выявили первый случай заболевания "Кракеном". Вирусологи сказали, что паниковать не стоит, так как смертность от него не выше, чем от других модификаций.

Насколько эффективна отечественная вакцина против "Кракена"? Для кого наиболее опасен этот штамм? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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