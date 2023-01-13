В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от новых штаммов COVID-19

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что разрабатывают вакцину от новых штаммов коронавируса, в том числе от "Кракена". Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Известно, что в России выявили первый случай заболевания "Кракеном". Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал "Кракен" самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии. Вирусологи сказали, что паниковать не стоит, так как смертность от него не выше, чем от других модификаций.

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