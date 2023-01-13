Около 30 тыс жителей остались без тепла в Электростали

В Электростали целый микрорайон остался без тепла, а это около 30 тысяч жителей. По их словам, на теплотрассе почти каждый день происходят аварии, под окнами все перекопано.

Аварийные бригады работают на месте, однако температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов. В морозы термометры остановились на отметке 8 градусов. Такое происходит не первую зиму.

Почему годами не решается проблема с отоплением? И как реагирует на коммунальное ЧП городская администрация? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.