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Около 30 тыс жителей остались без тепла в Электростали

Около 30 тыс жителей остались без тепла в Электростали

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В Электростали целый микрорайон остался без тепла, а это около 30 тысяч жителей. По их словам, на теплотрассе почти каждый день происходят аварии, под окнами все перекопано.

Аварийные бригады работают на месте, однако температура в квартирах не поднимается выше 15 градусов. В морозы термометры остановились на отметке 8 градусов. Такое происходит не первую зиму.

Почему годами не решается проблема с отоплением? И как реагирует на коммунальное ЧП городская администрация? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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