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11:45

Общество

Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ и поддержку нацистов

Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ и поддержку нацистов

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Людей, оскорбляющих Россию из-за границы, предложили лишать имущества. С такой идеей выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, в последнее время некоторые личности публично оскорбляют Россию, ее жителей, солдат и офицеров.

Как заявил спикер, такие действия можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он предложил ввести в Уголовный кодекс конфискацию имущества за такие действия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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