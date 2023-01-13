Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ и поддержку нацистов

Людей, оскорбляющих Россию из-за границы, предложили лишать имущества. С такой идеей выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, в последнее время некоторые личности публично оскорбляют Россию, ее жителей, солдат и офицеров.

Как заявил спикер, такие действия можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он предложил ввести в Уголовный кодекс конфискацию имущества за такие действия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.