Новости часа: Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести конфискацию имущества у соотечественников, которые из-за рубежа оскорбляют Россию. По его словам, многие сегодня, пытаясь выслужиться за рубежом, ругают Родину и поддерживают "злодеев, нацистов и убийц".

В центре Гамалеи начали работу над вакциной от новых штаммов коронавируса, в том числе "Кракена". Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Движение поездов МЦК между Хорошево и Крымской приостановят на день 21 января. Об этом сообщил Дептранс.