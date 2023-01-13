Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Общество

Новости часа: Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ

Новости часа: Володин предложил лишать имущества россиян за оскорбление ВС РФ

В НИЦ имени Гамалеи начали разработку вакцины от "Кракена"

Погода в Москве вернулась к климатической норме

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 января

Социологи узнали, хотели бы россияне официальный выходной на старый Новый год

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 88%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 751 мм ртутного столба 13 января

Эксперты рассказали, как выбрать сельдь для салата

Субвариант "Омикрон"-штамма "Кракен" обнаружен в РФ

Магическая пятница выпала на первый месяц года и совпала со старым Новым годом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести конфискацию имущества у соотечественников, которые из-за рубежа оскорбляют Россию. По его словам, многие сегодня, пытаясь выслужиться за рубежом, ругают Родину и поддерживают "злодеев, нацистов и убийц".

В центре Гамалеи начали работу над вакциной от новых штаммов коронавируса, в том числе "Кракена". Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Движение поездов МЦК между Хорошево и Крымской приостановят на день 21 января. Об этом сообщил Дептранс.

Читайте также
обществомедицинатранспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика