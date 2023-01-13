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Общество

Депутаты рассмотрят проект об отмене долей детей в жилье с маткапиталом

Депутаты рассмотрят проект об отмене долей детей в жилье с маткапиталом

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Детские доли в квартирах, купленных на маткапитал, хотят отменить. По мнению авторов инициативы из "Единой России", это упростит сделки с недвижимостью.

По их словам, это особенно важно, когда семье срочно нужно продать квартиру, но сделать это быстро не получается, так как требуется согласие органов опеки. В результате процедура затягивается в среднем на два–три месяца.

Многие эксперты в сфере недвижимости с идеей согласны. По их мнению, доля ребенка в квартире обычно мала – примерно 1/20. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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