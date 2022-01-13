Телезрителям рассказали о ситуации с "Омикроном" в мире

Каждый третий болеющий COVID-19 житель Москвы инфицирован штаммом "Омикрон". Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

За границей ситуация не лучше: по данным ВОЗ, за неделю число случаев коронавируса в мире выросло на 55%. Заболели 15 миллионов человек, большинство из которых приходится на Америку, Англию и Францию. Подобных масштабов не было за все время пандемии.

Ожидается, что половина европейцев может заразиться "Омикроном" в ближайшие два месяца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

