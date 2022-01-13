Телезрителям рассказали, могут ли ввести дополнительные ограничения из-за "Омикрона" в РФ

В Москве 13 января зафиксировали максимум заболевших COVID-19 с 11 ноября – 5 490 человек. Систему здравоохранения уже готовят к волне заражений "Омикроном", а граждан – к возможным ограничениям.

По словам врачей, в данный момент нужно не сбавлять темпов вакцинации.

Ранее о неизбежности новой волны заболеваемости из-за распространения омикрона заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, большинство случаев инфицирования штаммом "Омикрон" приходится на Московский регион.

Кого могут коснутся новые меры, и когда их начнут вводить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.