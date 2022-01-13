Число заражений COVID-19 в мире выросло на 55% за неделю – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев коронавируса в мире за неделю выросло на 55%. Инфекция за это время подтвердилась более чем у 15 миллионов жителей планеты. Показатель стал максимальным за весь период пандемии.

Больше всего заболевших "Омикроном" в ЮАР. Меньше всего этот штамм распространен в Германии.

В России "Омикроном" заражено больше половины населения. Что касается Москвы, то на начало недели, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, доля "Омикрона" среди зараженных коронавирусом достигла 30%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.