В России планируют ввести наказание для собирающих милостыню мошенников

В России планируют ввести наказание для собирающих милостыню злоумышленников. Будет введена административная ответственность за хищения, которые были совершены людьми без права на благотворительную деятельность с использованием ящиков для пожертвований. То есть в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) статья 7.27 "Мелкое хищение" дополняется новой частью 3.

Из документа следует, что за мелкое хищение (не больше 2,5 тысячи рублей) вводится 3 вида наказания – штраф, административный арест и обязательные работы с конфискацией ящика для пожертвований. Сумма штрафа будет равна пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее 3 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.