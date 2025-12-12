Форма поиска по сайту

12 декабря, 19:15

Общество

Телеканал Москва 24 провел экскурсию таксисту, который разоблачил курьера мошенников

Телеканал Москва 24 провел экскурсию таксисту, который разоблачил курьера мошенников

Гололедица ожидается на дорогах Москвы вечером 12 декабря

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам

В Депздраве Москвы сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

"Интервью": Елена Беликова – о Всероссийском патриотическом форуме

Дождь ожидается в некоторых районах Москвы вечером 12 декабря

Ветер со скоростью 17 м/с ожидается в Москве

"Деньги 24": спрос на концерты в России вышел на допандемийный уровень

Температура воздуха составит минус 4 градуса в Москве вечером 12 декабря

Таксисту Тимофею Терехову, который разоблачил курьера мошенников, провели экскурсию в студии телеканала Москва 24 и вручили ему подарок.

По его словам, женщине, которая хотела обмануть пенсионерку, предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Терехова наградили в управлении МВД за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья Тащина

