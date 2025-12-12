Телеканал Москва 24 провел экскурсию таксисту, который разоблачил курьера мошенников

Таксисту Тимофею Терехову, который разоблачил курьера мошенников, провели экскурсию в студии телеканала Москва 24 и вручили ему подарок.

По его словам, женщине, которая хотела обмануть пенсионерку, предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Терехова наградили в управлении МВД за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

