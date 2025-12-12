Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снизилась на 12% за неделю. В Депздраве отметили, что госпитализаций в этом году в 2,5 раза меньше, чем в прошлом, а текущий штамм гриппа, как правило, протекает в легкой форме.

Особенностью сезона стало отсутствие циркуляции вируса так называемого "свиного гриппа", который в предыдущие годы часто вызывал тяжелые осложнения и высокую нагрузку на стационары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.