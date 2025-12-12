Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 14:15

Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снизилась на 12% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снизилась на 12% за неделю

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Городские службы привели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве

До 2 см снега может выпасть в Москве 12 декабря

Слово "зажировка" вошло в метасловарь русского языка

Жительница Подмосковья поселила у себя дома корову

Мокрый снег ожидается в Москве 12 декабря

Сергей Собянин рассказал, какие профессии осваивают московские роботы

Москвичи поздравили с юбилеем известную в соцсетях контролера МЦД Нину Бандур

Резкое похолодание и метели ожидаются в Москве 12 декабря

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снизилась на 12% за неделю. В Депздраве отметили, что госпитализаций в этом году в 2,5 раза меньше, чем в прошлом, а текущий штамм гриппа, как правило, протекает в легкой форме.

Особенностью сезона стало отсутствие циркуляции вируса так называемого "свиного гриппа", который в предыдущие годы часто вызывал тяжелые осложнения и высокую нагрузку на стационары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогород

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика