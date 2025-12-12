Россиянам рассказали, какие штрафы предусмотрены за порчу экспонатов в музее. За умышленное повреждение могут оштрафовать на сотни тысяч рублей, а в особо серьезных случаях даже завести уголовное дело.

Если уронить или задеть экспонат случайно, могут просто потребовать возместить ущерб. Эксперты отметили, что в музеях запрещено прикасаться к экспонатам, использовать вспышку при фотосъемке и нарушать установленную дистанцию. Даже легкое касание может нанести необратимый вред хрупким предметам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.