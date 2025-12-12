Москвичам напомнили, что школы не имеют права заставлять детей убирать снег. Эксперты отметили, что обязанность учебных заведений – обеспечение безопасности и охраны здоровья школьников, а уборка снега является тяжелым физическим трудом.

Это может причинить вред здоровью ребенка. Если ученика заставили убирать снег или угрожали наказанием за отказ, родители в праве письменно обратиться к директору и отправить жалобу в Рособрнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.