12 декабря, 07:45

Москвичам напомнили, что школы не имеют права заставлять детей убирать снег

Сервис "Планирование и рождение ребенка" запустили на портале "Госуслуги"

257 детей родились в Москве 11 декабря

Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции

В Москве стал популярным фейлвотчинг

Минимальная зарплата в Москве изменится с 1 января 2026 года

Россияне смогут выбирать, какие заведения откроют в их дворе

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 12 декабря

Пик заболеваемости гриппом ожидается в РФ к началу новогодних праздников

"Новости дня": новые обследования включат в программу диспансеризации в РФ в 2026 году

Москвичам напомнили, что школы не имеют права заставлять детей убирать снег. Эксперты отметили, что обязанность учебных заведений – обеспечение безопасности и охраны здоровья школьников, а уборка снега является тяжелым физическим трудом.

Это может причинить вред здоровью ребенка. Если ученика заставили убирать снег или угрожали наказанием за отказ, родители в праве письменно обратиться к директору и отправить жалобу в Рособрнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

