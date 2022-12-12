Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Тропические ливни в Москве сменятся на сибирские снегопады. Городские службы продолжают устранять последствия проливных дождей. В столице местами выпало две трети месячной нормы осадков. А синоптики уже пугают москвичей морозами со снегом и гололедом. МЧС выпустило специальное предупреждение.

В следующем году зарплаты бюджетников должны быть проиндексированы на уровне не ниже среднего по стране. Такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам совещания с кабинетом министров. Президент заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы необходимо увеличить исходя из фактического темпа роста среднемесячной заработной платы. Кроме того, глава государства предложил пересмотреть фонд оплаты труда, чтобы полностью обеспечить целевые показатели уровня заработной платы для отдельных категорий бюджетников.

Суд арестовал женщину, обвиняемую в покушении на убийство новорожденной дочери. Об этом сообщили в Следственном комитете. Она пробудет под арестом до 10 февраля. Как рассказали в столичной прокуратуре, ей уже предъявили обвинение. Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. При этом она не согласилась с мерой пресечения. Обвиняемая бросила грудную дочь в подъезде жилого дома на юге Москвы. Известно что она подъехала на такси, зашла с ребенком в подъезд, оставила новорожденную на лестничной клетке и уехала. При этом ранее женщина уже была судима за оставление ребенка в опасности.

Григорий Лепс полностью возместил моральный и материальный ущерб избитому петербуржцу. Об этом сообщил адвокат потерпевшего. Сторона пострадавшего считает инцидент полностью исчерпанным. Защита уже подала ходатайство о прекращении уголовного дела.

Уже почти 60 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за рекордного количества осадков. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Интервалы движения были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро из-за инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. К настоящему времени движение восстановили.

Предварительная причина пожара в торговом центре "Стройпарк" в Балашихе – короткое замыкание. Об этом сообщил глава городского округа. Пожарные не допустили распространение огня на жилые строительные бытовки. МЧС применяло для тушения тепловизоры. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

