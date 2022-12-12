Тропические ливни в Москве сменятся на сибирские снегопады к 14 декабря

Тропические ливни в Москве сменятся на сибирские снегопады. Городские службы еще устраняют последствия проливных дождей, а синоптики уже предупреждают москвичей, что морозы со снегом и гололедом придут в столицу к 14 декабря.

МЧС выпустило специальное погодное предупреждение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.