Новости часа: в Москву со среды на смену дождю придут снегопад и морозы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москву со среды на смену дождю придет снегопад и до -12 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Украинский обстрел разрушил школу в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона.

"Вкусно – и точка" пополнит меню позициями, не копирующими продукцию McDonald’s.