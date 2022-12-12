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Новости

12 декабря, 18:00

Общество

Новости часа: в Москву со среды на смену дождю придут снегопад и морозы

Новости часа: в Москву со среды на смену дождю придут снегопад и морозы

Первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы отправились детям Донецка и Луганска

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В Москве прошла пресс-конференция Деда Мороза из Великого Устюга

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Новости часа: около 50% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москву со среды на смену дождю придет снегопад и до -12 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Украинский обстрел разрушил школу в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона.

"Вкусно – и точка" пополнит меню позициями, не копирующими продукцию McDonald’s.

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