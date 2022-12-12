12 декабря, 18:00Общество
Новости часа: в Москву со среды на смену дождю придут снегопад и морозы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москву со среды на смену дождю придет снегопад и до -12 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Украинский обстрел разрушил школу в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона.
"Вкусно – и точка" пополнит меню позициями, не копирующими продукцию McDonald’s.
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