Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение 12 декабря

В столице выпала половина месячной нормы осадков меньше, чем за сутки. На смену декабрьскому снегопаду пришел сильный дождь. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в течение всего 12 декабря.

Ликвидируют последствия непогоды более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника. Подробнее о том, что происходит на столичных улицах, – в эфире телеканала Москва 24.