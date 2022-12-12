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Новости

12 декабря, 15:30

Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение 12 декабря

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение 12 декабря

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Синоптики заявили, что осадки в столице продолжатся в течение всего 12 декабря

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В столице выпала половина месячной нормы осадков меньше, чем за сутки. На смену декабрьскому снегопаду пришел сильный дождь. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в течение всего 12 декабря.

Ликвидируют последствия непогоды более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника. Подробнее о том, что происходит на столичных улицах, – в эфире телеканала Москва 24.

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