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Общество

Новости часа: около 50% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Новости часа: около 50% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве меньше, чем за сутки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За сутки в некоторых районах Москвы выпало около половины месячной нормы осадков. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Московское метро и МЦД получат более сотни новых вагонов до конца года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Туроператоры не фиксируют жалоб и отказов россиян от путевок в Анталью из-за наводнения – РСТ.

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