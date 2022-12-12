Новости часа: около 50% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За сутки в некоторых районах Москвы выпало около половины месячной нормы осадков. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Московское метро и МЦД получат более сотни новых вагонов до конца года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Туроператоры не фиксируют жалоб и отказов россиян от путевок в Анталью из-за наводнения – РСТ.