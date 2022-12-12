Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:15

Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве меньше, чем за сутки

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве меньше, чем за сутки

Главную новогоднюю ель России спилили под Волоколамском

Москвичка показала, как нарядила свою елку к Новому году

Москвичи показали, как мужчина проехал на моноколесе по заснеженной дороге

Синоптики заявили, что осадки в столице продолжатся в течение всего 12 декабря

"Актуальный репортаж": сотрудники фабрик IKEA в РФ потребовали от компании компенсацию

"Атмосфера": 3 градуса тепла ожидается в столице вечером 12 декабря

Новости часа: пожар в строительном ТЦ в Балашихе локализован на 9 тыс "квадратов"

Синоптики предупредили об аномальном ливне в Москве

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

В столице выпала половина месячной нормы осадков меньше, чем за сутки. На смену декабрьскому снегопаду пришел сильный дождь. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в течение всего 12 декабря.

Ликвидируют последствия непогоды больше 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоАлина ГилеваИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика